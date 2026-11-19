Más allá de las peleas y malentendidos, otra razón por la cual los Granjeros creen que el romance entre la Bebeshita y Kevyn Contreras Bicolor no prospera, es que Julio Camejo no los deja estar solos. Sin embargo, el comediante defendió al actor.

En diversas ocasiones le han hecho saber a Camejo que debería dar privacidad a los “enamorados”, pero él insiste en pasar tiempo con su amigo y se ha justificado asegurando que ellos mismos le piden que esté cerca.

A pesar de que Granjeros y críticos han cuestionado la actitud de Julio, Kevyn explicó por qué, para él, no está haciendo mal tercio. “Para mí un mal tercio es la persona que no se está dando cuenta que está en medio de dos personas”.

El regiomontano continuó diciendo que se ha juzgado a Camejo por interponerse entre la Bebeshita y él, pero explicó que todos viven en la misma casa, “somos ya tan poquitos que el cotorreo es lógico que se va a cruzar”.

Para Kevyn, si pasan tanto tiempo juntos, es porque son amigos y hablan de estrategias y se divierten. Además, aseguró que procura tener momentos a solas con la Bebeshita. Incluso, afirmó que ya habló con Julio y que mientras no se lo pida directamente, no tiene porque preocuparse ni alejarse.

Por su parte, Julio Camejo dijo que él no es mal tercio porque no se mete en la relación, luego bromeó y dijo: “la raza tiene que saber que la relación somos Kevyn y yo”.

Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” (La Granja VIP)

La Resistencia cree que Julio Camejo se está aprovechando de Kevyn

Kevyn Bicolor ha sido uno de los Granjeros que más veces ha estado en la Tabla de Nominados y el público lo ha apoyado, razón por la cual la Resistencia especula que Julio quiere estar con el comediante para ganar popularidad.

La Bebeshita afirma que siente que Kevyn ya no es tan divertido e irreverente como semanas atrás debido a que Camejo constantemente quiere estar con él para hablar de estrategias y temas del juego. Además, en opinión de la influencer, Julio no tiene tantos seguidores por lo que solo se está aprovechando de Kevyn e, incluso, lo llamó sanguijuela.