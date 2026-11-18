Este miércoles de Asamblea muchos de los Granjeros optaron por mostrarse tranquilos al nominar. Sin embargo, sí hubo enfrentamientos y uno de ellos lo protagonizó Ivonne Montero quien, por tercera ocasión, fue votada como el “Más Gallito” de la semana.

Aunque en un inicio la actriz tomó una estrategia que no se entendió del todo y decidió nominar a Kunno para enviar una indirecta a Niurka, luego se animó y sí se fue directamente en contra de la cubana.

Cuando nombró a la vedette, Montero aceptó que no tenía la intención de hablar directamente con ella porque, dijo, no tiene la capacidad de escuchar y cuando trata de dar sus argumentos no la deja hablar, “por eso tengo que recurrir a otros recursos para poder enfrentarte”.

En esta ocasión Niurka se mostró tranquila, por lo que Ivonne pudo continuar y defendió que no es una persona mustia, como la cubana le ha dicho en diversas ocasiones. Añadió que cuando ha sido nombrada el “Más Gallito” no ha sido por atacar sino por defenderse, “yo soy una Granjera que va caminando con pies de plomo”.

Ivonne Montero vuelve a a ser el “Más Gallito”

Gracias a que el público la eligió una vez más como el “Más Gallito”, Ivonne Montero recibirá los siguientes beneficios:

Una ventaja. Pasará directamente al juego para tratar de convertirse en Capataz .

. Un premio especial. Aunque se conocerá hasta el domingo, generalmente se trata de una visita. De hecho, cabe recordar que la primera vez que la actriz ganó recibió una videollamada con su hija; la segunda ocasión su pequeña estuvo físicamente en La Granja e Ivonne pudo mostrarle a todos los animales.

Ivonne Montero

Niurka se burla del deseo de Ivonne Montero de ganar el “Más Gallito”

Durante su nominación en la Asamblea, Ivonne Montero expresó que la semana pasada, cuando Niurka no le permitió hablar, le arrebató la oportunidad de ser elegida como el “Más Gallito”, este miércoles la cubana se burló de su deseo.

“Te dejo lo del Gallito para que te lo ganes y que te traigan a Bobby Larios”, dijo Niurka y más tarde añadió, “por eso eres mustia te juntas con la estupidez”. La razón es que, el domingo pasado, el mensaje de apoyo que recibió Ivonne fue precisamente de la expareja de la cubana.