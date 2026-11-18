Rafael Mercadante fue el décimo eliminado de La Granja VIP y, a unos días de su salida, sigue generando polémica. El miércoles de Asamblea participó en el foro y protagonizó una pelea con los críticos.

En la dinámica, Julio Camejo nominó a Niurka, pero lo hizo de una manera muy suave. Le dijo que es un juego y que el cariño y respeto seguirán una vez que abandonen el reality.

Sobre dicho posicionamiento, Mercadante declaró que Julio es muy inteligente, pero que estaba dejando pasar la posibilidad de ganar como el “Más Gallito” de la semana, lo que le daría acceso a participar directamente por ser Capataz y, con eso, tener inmunidad. “Se me hace absurdo que a estas alturas del juego no se tiren y no se digan las cosas como son”.

El conductor continuó y aseguró que Julio Camejo le tiene miedo a Niurka, mientras él le tenía respeto. En ese momento los críticos lo interrumpieron y le replicaron que él hacía lo mismo.

Rafael se defendió y dijo que él sí confrontó a Niurka. Linet Puente le recordó que en la última Asamblea no le dijo nada a la cubana. Por su parte, Flor Rubio le señaló que nunca reaccionó como lo hizo con Ivonne Montero.

Linet Puente

Mercadante explotó y comenzó a gritar: “una cosa es respeto y otra miedo. Yo la confronté y le dije las cosas”. Añadió que trató de ser inteligente y que no podía tratar a Niurka de la misma manera que a Ivonne.

¿Rafael Mercadante acepta que salió por culpa de Ivonne Montero?

Durante la Gala del miércoles de Asamblea muchos de los Granjeros fueron muy tranquilos al nominar a sus compañeros, tanto que Adal Ramones les advirtió que podría ser que nadie ganara el “Más Gallito” de la semana.

Los críticos especularon que la razón por la cual se mostraron tan tranquilos, en especial al nominar a Ivonne Montero, es que no querían hacerla ver como víctima. Rafael se expresó al respecto y señaló que los Granjeros se dieron cuenta de que su salida pudo estar relacionada con que, la semana pasada, él confrontó a Ivonne de una manera dura.

El conductor aprovechó para aclarar que no trató de ser “machito”, sino defenderse después de haberle aguantado mucho a la actriz.