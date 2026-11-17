Kunno, hizo unos llamativos comentarios sobre Julio Camejo y Daniela Alexis “Bebeshita” en La Granja VIP. Al compartir una percepción sobre ellos, encontró coincidencia en Ivonne Montero, quien también intervino en el intercambio. Para ambos, entre Camejo y Alexis hay química y podría surgir algo más.

¿Qué dijo Kunno sobre Julio Camejo y Bebeshita en La Granja VIP?

Durante la charla, el creador de contenido comparó lo que percibe entre sus compañeros con el vínculo de Daniela y Kevyn Contreras “Bicolor”. “Es que yo sí siento que hay más tensión entre Julio y Bebé que entre Bebé y Kevyn”, expresó. Camejo respondió con un “¿Cómo?”, mientras Ivonne dejó clara su postura: “Yo también”.

Kunno continuó con la idea y planteó un posible acercamiento entre ambos: “Yo lo dije ya. O sea, va a haber una revolución de amor y de placer, y esa va a ser la de Bebé con Julio”. Su comentario dio paso a una respuesta del actor que terminó centrando la conversación en Bicolor. “Yo jamás cambiaría a mi pareja”, aseguró Julio al referise en broma a Bicolor. Montero le contestó: “Pero tu pareja te cambiaría a ti”.

Bebeshita compara las palabras de Julio Camejo con las de Kevyn Bicolor

Estos dichos surgen luego de la comparación entre el trato de ambos granjeros que hizo Bebeshita. Durante El Paredón, Bicolor le dijo que le hacía falta coraje. Ella respondió entre bromas que lo necesitaba para mandarlo “a la fregada”.

Cuando le preguntaron qué opinaba de sus palabras, Daniela recurrió a Camejo como referencia: “Pues nada, me dice palabras más lindas Julio que Kevyn”.

¿Cómo ha sido la relación de Julio Camejo y Bebeshita?

La convivencia entre Daniela y Julio ha sido ambivalente. En una conversación del 16 de octubre, ella recordó que disfrutaba cantar con él, pero explicó que había percibido un cambio después de una dinámica en la que estuvieron amarrados. Bebeshita le contó que llegó a dudar de su cariño y que había compartido esa inquietud con Bicolor. Pese a sus diferencias, Daniela y Camejo se llevan bien y comparten charlas íntimas. En esas conversaciones, Bebeshita le ha confiado lo que vive con Kevyn, mientras el actor la ha escuchado y le ha aconsejado hablar con claridad sobre sus sentimientos y las atenciones que espera recibir de Bicolor.