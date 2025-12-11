El “Team Cacaraqueo” le pide a la Virgen de Guadalupe llegar juntos a la final de La Granja VIP. “Tú conoces nuestra alma”
Los integrantes del “Team Cacaraqueo” se tomaron un momento para felicitar por adelantado a la Virgen de Guadalupe en su altar de La Granja VIP.
Kim Shantal, La Bea, César Doroteo y El Patrón visitaron anoche el altar para la Virgen de Guadalupe que está en La Granja VIP, para felicitarla previo al 12 de diciembre y pedirle por resultados favorables para ellos en la semifinal.