Es oficial, este miércoles 18 de noviembre se ha dado a conocer durante la Gala de la Asamblea que quedan abiertas de manera oficial las votaciones para que el público vote por el Granjero que quiera que obtenga el beneficio de “El más Gallito” en la semana 11 de la competencia. El proceso es muy sencillo además de que es gratis por lo que a continuación te lo compartimos.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para elegir a El Más Gallito?

Como te lo dijimos, este proceso es gratis, sencillo y muy rápido; solo deberás contar con acceso a una red estable de internet y un dispositivo electrónico. Para emitir tu voto deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras que obtenga el título de “El Más Gallito”. Por otro lado, también puedes ingresar a la sección de votaciones de forma directa DANDO CLICK AQUÍ.

La Granja VIP: ¿Qué beneficio recibe el Granjero que gana “El Más Gallito”?

El beneficio de “El Más Gallito” es uno de los más codiciados dentro de La Granja VIP ya que cuenta con diversos beneficios, los cuales consisten en obtener pase directo a la ronda final en el Juego del Capataz; es decir, el Granjero con el título de “El Más Gallito” no pasará por las pruebas eliminatorias para llegara la competencia final y disputar el puesto de Capataz. Por otro lado, el ganador de este beneficio obtiene una sopresa del exterior durante la Gala de Eliminación, la cual se lleva a cabo los domingos; aunado a esto, también obtiene inmunidad para ser Peón por lo que el Granjero o Granjera debe estar tranquila ya que no dormirá durante esa semana en el granero.

Ahora bien, para poder obtener este título, los Granjeros deberán tener excelentes argumentos a la hora de nominar o responder frente a sus compañeros en La Asamblea, ya que solo así se ganarán el favoritismo del público.

La Granja VIP: ¿Quiénes han obtenido el premio de “El Más Gallito”?

Algunos de los Granjeros que han obtenido el beneficio de “El Más Gallito” han sido Manelyk, Niurka Marcos, Rafael Mercadante, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero. Por ejemplo, en las Galas de eliminación Niurka recibió la visita de sus dos hijos, Rafa Mercadante la de su novia, Ivonne Montero la de su hija Antonella, Mario “Mono” Osuna la de sus padres.