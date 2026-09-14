Cuántos hijos tiene Natalia Alcocer de La Granja VIP y quiénes son los padres

Natalia Alcocer forma parte de La Granja VIP Segunda Temporada, proyecto en el que ya empezó a mostrar una faceta poco conocida con el cuidado de los animales y el trabajo en equipo. Y aunque esta experiencia parece estarle entusiasmando, sí ha dejado claro que extraña mucho a sus hijas y le es difícil estar alejada de ellas, pues por años ha tratado de ser una madre dedicada con todo y los problemas que ha tenido.

Esto porque "La Vikinga" tiene cuatro hijas; tres de su primer matrimonio con Juan José Chimal, con el que vivió una historia muy polémica que terminó en los tribunales en medio de acusaciones por violencia psicológica y agresiones físicas. Posteriormente, en 2023 volvió a convertirse en madre, esta vez junto a Michael Cohn, su exnovio, con el que también llegó a tener complicaciones y protagonizó varios escándalos.

¿Cómo se llaman las hijas de Natalia Alcocer?

Si bien la conductora de TV que desde antes de entrar dio mucho de qué hablar siempre procura ser muy cuidadosa con todo lo relacionado con sus hijas, no pierde ni una sola oportunidad para recordarlas en las dinámicas de La Granja VIP Segunda Temporada. La más grande se llama Martina, luego le siguen Bruna y Leonor. La menor se llama Elena y con ella "La Vikinga" habría tenido un último embarazo, pues ella misma ha dicho que ya no piensa tener más bebés y pretende dedicarse de lleno a las pequeñas.

¿Quién es el novio de Natalia Alcocer de La Granja VIP 2026?

En la actualidad y tras varios romances que terminaron en polémicas, Natalia Alcocer está soltera y lleva tiempo sin tener una pareja públicamente. Sin embargo, tal como contó en La Granja VIP, le sigue teniendo un gran cariño a Michael Cohn, pues luego de que su relación fracasó, se dio cuenta de que hacían una gran mancuerna como papás y el modelo venezolano hasta viaja con todas las hijas de "La Vikinga", por lo que en varias ocasiones han desatado sospechas de que podrían regresar.