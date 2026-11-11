Rafa Mercadante expone las “mentiras” de Kevyn Contreras en La Granja VIP: “Yo ya le dije que se vaya”

En más de una ocasión, Kevyn Contreras ha dicho que tiene ganas de renunciar a La Granja VIP porque ya no quiere seguir en aislamiento. Sin embargo, para Rafa Mercadante esto no es tan sincero, pues piensa que lo hace solamente para no quedar tan mal si llega a ser eliminado, por lo que cree que solo son mentiras y él ya lo descifró.
Rafa Mercadante apunta contra Kevyn Contreras y no le cree lo que dice en La Granja VIP
Así lo reveló durante una plática con Manelyk y Kunno, en donde admitió que ya no le caen mal y está convencido de que la salida de Azalia fue de gran ayuda para que mejoraran sus estrategias. Y mientras hablaban del rumbo de la competencia, Rafa Mercadante dijo que primero se sorprendió mucho cuando supo que el “Bicolor” había sido elegido por el público para ir al Duelo de Nominación, ya que él tenía la idea de que el público lo apoya.
Por lo que piensa que esta puede ser una respuesta a todas las veces que ha dicho que quiere irse, cuando él mismo sabe que son puras mentiras. Ya que si realmente estas fueran sus intenciones, ya se habría atrevido a hacer lo mismo que Natalia Alcocer, quien abandonó La Granja VIP o incluso podría recurrir a actos prohibidos como pasó con Mónica Escobedo, que terminó siendo expulsada.
“Yo ya le dije que se vaya. Si de verdad lo quiere hacer, que me dé un put*zo o algo, que no hay problema. Pero no lo hace porque no es cierto”, apuntó el Granjero, que anteriormente ya había dicho que la estrategia del comediante es “dar lástima”.
¿Por qué Kevyn “Bicolor” quiere renunciar a La Granja VIP?
Respecto a las razones por las que Kevyn Contreras querría quedar fuera de La Granja VIP, ha mencionado que es porque ya le está resultando muy desgastante seguir aislado de su familia y porque extraña mucho dar shows. También, ha confesado que los conflictos que hay entre sus compañeros lo desgastan, sin mencionar todos los problemas que ha tenido con la Bebeshita por su romance fallido.