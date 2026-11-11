Ivonne Montero quiere que Niurka pague por su TRAICIÓN y la culpa por fortalecer a Manelyk en La Granja VIP

El equipo de Niurka se fracturó desde que rompió la alianza para ir en contra de Natalia Alcocer, sin imaginar que esta decisión impulsiva la motivaría a abandonar La Granja VIP. Es por esto que los integrantes que sí consideraron su cambio de estrategia como una traición, piensan que es momento de encararla y decirle de frente que si toda su alianza se vino abajo, fue por su culpa y una de las que quiere encararla es Ivonne Montero.

Por lo que durante una charla nocturna con Kevyn “Bicolor”, llegaron a la conclusión de que ya es hora de que la pongan en la tabla de nominados y hablaron sobre el tema con Rafa Mercadante. Al dar sus razones, la actriz señaló que desde su perspectiva, solo tienen que ser sinceros y reclamarle a la “mujer escándalo” por haberlos defraudado, pues piensa que esto también fortaleció al grupo de Manelyk porque los hace quedar como los únicos leales de la competencia.

“Para mí sería lo más justo y lo más sensato. Ella fue la que atentó contra nosotros. No avisó ni nada, fue de trancazo. Entre más logremos mantenernos unidos sin que empiecen a vaciar este lado, va a ser mejor. Por eso es que el otro equipo está tan armado, porque al público le cautiva ver la lealtad, ver la complicidad, la gente aplaude eso”, apuntó Ivonne, con quien Niurka ya tiene una enemistad declarada en La Granja VIP.

¿Niurka será traicionada por su propio equipo? Esto piensan los “Disfuncionales”

Aunque pareciera que los “Disfuncionales” están a punto de extinguirse, Ivonne Montero, Kevyn Contreras y Rafa Mercadante siguen firmes con la idea de no soltarse hasta que ya no sea posible avanzar en equipo. Por lo que los tres estuvieron de acuerdo en nominar a Niurka, pero sin darle la oportunidad de que los culpe por traicionarla, sino recordándole que la primera en romper la confianza fue ella y esta estrategia serían simplemente las consecuencias de sus actos.

“Ella fue la que desestabilizó al grupo, ella fue la que movió todo y es ponerlo en la balanza, que la gente decida a quién prefiere”, apuntó Rafa, no sin antes confesar sus dudas sobre Julio Camejo, ya que no está seguro de que quiera irse en contra de Niurka para sacarla de La Granja VIP por decepcionar a los que confiaron en ella.