Es oficial, a partir de este momento en la Gala de La Asamblea de este miércoles 25 de noviembre quedan abiertas las votaciones para que el público elija a el Granjero que quiere que obtenga el beneficio de El Más Gallito en la semana 12 de La Granja VIP. Realizar este proceso es sumamente sencillo, rápido y por supuesto gratuito por lo que a continuación te compartimos los pasos a seguir para que emitas tu voto.

La Granja VIP: Pasos y LINK para votar y elegir a “El Más Gallito” de la semana 12

El público tiene un poder muy grande en La Granja VIP Como te lo dijimos, este proceso es gratis, sencillo y muy rápido; solo deberás contar con acceso a una red estable de internet y un dispositivo electrónico. Para emitir tu voto deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras que obtenga el título de “El Más Gallito” en la semana 12 de la competencia. Por otro lado, también puedes ingresar a la sección de votaciones de forma directa DANDO CLICK AQUÍ.

La Granja VIP: ¿Qué obtiene el Granjero que gana “El Más Gallito”, tras el voto del público?

En La Granja VIP se llevan a cabo distintas votaciones por parte del público, una de ellas es para que a un Granjero se le otorgue el beneficio de “El Más Gallito”, el cual es uno de los más codiciados de la competencia. Este consiste en que el ganador o ganadora cuenta con diversos privilegios, los cuales consisten en obtener pase directo a la ronda final en el Juego del Capataz; es decir, el Granjero o Granjera con el título de “El Más Gallito” no pasará por las pruebas eliminatorias para llegara la competencia final y disputar el puesto de Capataz, uno de los más deseados ya que otorga inmunidad, entre otros beneficios. Por otro lado, el ganador de “El Más Gallito” obtiene una sopresa del exterior durante la Gala de Eliminación, la cual se lleva a cabo los domingos; aunado a esto, también obtiene inmunidad para ser Peón por lo que el Granjero o Granjera debe estar tranquila ya que no dormirá durante esa semana en el granero ni tendrá restricciones para usar espacios o comer ciertos alimentos.