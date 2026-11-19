Como cada jueves en La Granja VIP se llevó a cabo La Salvación, la cual consiste en que los Granjeos nominados de la semana se enfrentan en una competencia para luchar por la oportunidad de salir de La Tabla de Nominación; en este caso de las personas que estaban en riesgo de quedar fuera de la competencia, Ivonne Montero fue quién logró ganar La Salvación por lo que no está en peligro de quedar fuera del reality el próximo domingo 22 de noviembre.

¿En qué consiste La Salvación de La Granja VIP?

Cada día de la semana se lleva a cabo una dinámica distinta en La Granja VIP. Los días jueves se realiza una competencia en donde solo participan los Granjeros que se encuentran nominados, ellos deben enfrentarse en un circuito que desafía sus destrezas físicas y mentales, mismo que es explicado por la Conductora Kristal Silva de manera en vivo durante la Gala; la cuál empieza a las 8:30 pm por Azteca UNO, solo quien logre completar el reto y la meta fijada, haciéndolo de la forma más rápida, quedarán a salvo y automáticamente saldrá de la Tabla de Nominación, por lo que dejarán de estar en riesgo de abandonar la competencia. Las personas que quedan en riesgo seguirán dependiendo del voto del público para no quedar fuera del reality.

¿En qué consiste la dinámica de “Echar Tierra” en La Granja VIP, realizada todos los jueves?

En la dinámica de “La Salvación”, de La Granja VIP, existe un nominado bloqueado; es decir, no participa en la competencia para poder dejar de estar en la Tabla de Nominación, por lo que no tiene la posibilidad de salvarse, esto sucede luego de la dinámica de “echar tierra” en dónde los Granjeros se colocan frente un nominado, le expresan qué les disgusta de él y le tiran un costal pequeño de tierra; quién acumule más costales queda bloqueado. Esta acción hace que las tensiones en La Granja VIP aumenten ya que suelen llevarse a cabo fuertes peleas y discusiones que sacan el lado más defensivo de los Granjeros.

La Granja VIP: LINK para votar y salvar a un nominado en la semana 11

El público tiene un papel fundamental en La Granja VIP ya que a través de su voto puede salvar a uno de los Granjeros nominados, esto se realiza mediante nuestro sitio web. Los pasos a seguir son muy sencillos, solo debes ingresar al portal de Azteca UNO DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados en riesgo, que en la semana 11. Por otro lado, para votar de forma directa solo deberás DAR CLICK EN ESTE LINK y listo.