Después del Juego de Salvación de La Granja VIP donde algunos Granjeros se enfrentaron para salir de la Tabla de Nominados, se ha dado a conoce la lista actualizada de Nominados, conformado por Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Kunno y Niurka Marcos.

Ivonne Montero se convirtió en la Granjera ganadora del circuito, además de que tendrá poder sobre el Viernes de Traición, escogiendo a quién sacar de la Tabla y metiendo a otro Granjero en su lugar para la semana 11.

¿Por qué Mario “Mono” Osuna no pudo participar en el Juego de Salvación?

A diferencia de los demás Granjeros, Mario “Mono” Osuna no pudo participar en el Juego de Salvación, debido a que en La Asamblea, Julio Camejo tenía el poder de fijar a uno de ellos en la Tabla de Nominados de la semana 11 hasta el domingo y lo usó para colocar al Granjero de La Resistencia.

De igual manera, al estar fijo, no tiene posibilidad de pedir su salvación en el Viernes de Traición, por lo que debe hacer lo posible para pedir al público que vote por él en La Granja VIP antes de La Gala del domingo.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

La votaciones para salvar a un Granjero eliminado se han abierto, por lo que es un buen momento para salvar a tu preferido y ayudarlo a permanecer una semana más en La Granja VIP.

Para darle tu voto a quien prefieras de la lista actualizada de Nominados en la semana 11, da clic aquí para ser enviado al portal oficial, ya sea que le des los 10 votos a un solo Granjero o lo dividas entre varios.

Otra alternativa que puedes escoger, es hacerlo desde la app de “TV Azteca en Vivo”, e ingresa a la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!“, de igual manera será enviado al portal oficial.