Es oficial, luego de que se llevara a cabo La Salvación, dinámica que se realiza todos los jueves en La Granja VIP, Niurka Marcos ha sido la ganadora luego de enfrentarse contra los demás nominados por lo que ha quedado fuera de la Tabla de Nominación y hasta el momento ya no se encuentra en riesgo de quedar fuera de la competencia. Sin embargo, sus contrincantes permanecen en la Tabla de Nominación y siguen estando en riesgo de ser eliminados del reality.

¿En qué consiste la dinámica de “echar tierra” de La Granja VIP, de los jueves de Salvación?

Cada día de la semana se lleva a cabo una dinámica distinta en La Granja VIP. Los días jueves se realiza “La Salvación” la cual consiste en que todos los nominados de la semana se enfrentan en una competencia que pone a prueba sus destrezas físicas y mentales donde el tiempo en el reloj es un factor determinante. La Conductora Kristal Silva es la encargada de dar las instrucciones que los nominados deben seguir y cuál es la meta a cumplir para conseguir la victoria. Sin embargo no todos los nominados podrán participar ya que previo a la competencia se lleva a cabo la dinámica de “echar tierra” la cual consiste en que los Granjeros que no están en riesgo de quedar fuera de la competencia toman la decisión de plantarse frente a un nominado y dejarle un costal de tierra, esto como símbolo de que tienen argumentos en su contra; el nominado que más costales acumule queda bloqueado de La Salvación y sigue estando en la Tabla de Nominación por lo que su lugar en la competencia se ve afectado y en riesgo.

La Granja VIP: ¿Los nominados del Jueves de Salvación tienen oportunidad de salir de la Tabla de Nominación, antes de la Eliminación del Domingo?

No todo está perdido para los nominados de la semana 12 de La Granja VIP ya que el ganador de La Salvación tiene un gran poder en los viernes de Traición de la competencia, la cual consiste en quitar a un nominado de la Tabla y en su lugar colocar a un Granjero que no se encontraba en riesgo. Esto se conocerá este próximo 27 de noviembre durante la Gala, misma que puedes ver a través de nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ. Por otro lado, también te sugerimos activar las notificaciones de nuestro sitio web ya que recibirás noticias al instante sobre lo que ocurre en La Granja VIP.

¿Cómo VOTAR para salvar a uno de los nominados en la semana 12 de La Granja VIP?

Este proceso es gratis, fácil y rápido; solo debes contar con red a internet estable. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados en la semana 12 y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras y los cuales puedes duplicar. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.