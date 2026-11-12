Es oficial, durante la Gala de este Miércoles en La Granja VIP se dio a conocer que Niurka Marcos queda bloqueada de participar en el juego por La Salvación después de tener un empate con Julio Camejo en “Echar Tierra”, así que el Capataz tuvo que tomar la última decisión; es decir, no pudo tener la oportunidad de salir de la Tabla de Nominación, por lo que hasta ahora sigue estando en riesgo de quedar fuera de La Granja VIP y solo los votos del público podrán hacer que no quede fuera del reality.

¿En qué consiste la dinámica de “Echar Tierra” en La Granja VIP?

Todos los jueves en La Granja VIP se lleva a cabo una competencia en donde solo participan los Granjeros que se encuentran nominados, ellos deben enfrentarse en un circuito que desafía sus destrezas físicas y mentales, mismo que es explicado por la Conductora Kristal Silva, solo aquellos que logren completar el reto superando el tiempo en el reloj quedarán a salvo y automáticamente saldrán de la Tabla de Nominación, por lo que dejarán de estar en riesgo de abandonar la competencia. Ahora bien, existe un nominado bloqueado; es decir, no participa en el juego por lo que no tiene la posibilidad de salvarse, esto sucede luego de la dinámica de “echar tierra” en dónde los Granjeros se plantan frente un nominado, le expresan qué les disgusta de él y le tiran tierra; quién acumule más costales queda bloqueado. Esta acción hace que las tensiones en La Granja VIP aumenten ya que suelen llevarse a cabo fuertes peleas y discusiones que sacan el lado más defensivo de los Granjeros.

¿Cómo VOTAR para salvar a uno de los nominados en la semana 10 de La Granja VIP?

Este proceso es gratis, fácil y rápido; solo debes contar con red a internet estable. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ. Recuerda que tu voto es fundamental para evitar que tu Granjero favorito quede fuera del reality.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

¿Sabías que puedes duplicar tu número de votos? El público tiene la oportunidad de hacerlo a través de un sencillo paso, el cual consiste en completar los primeros 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberá seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que complete esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.