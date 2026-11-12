Antes de formar parte de La Granja VIP: así era la vecindad donde Manelyk creció junto a su familia

Manelyk González es una de las personalidades más reconocidas de La Granja VIP, pero su historia comenzó mucho antes de los realities y las cámaras. La creadora de contenido creció en Coapa, al sur de Ciudad de México, y en una ocasión regresó al lugar para mostrar la vivienda donde pasó parte de su vida junto a su familia.

En un video que circula desde noviembre de 2022, la participante compartió un recorrido por su antigua calle y señaló la construcción donde vivía. Durante la visita explicó que el inmueble reunía varios departamentos, razón por la que ella misma lo describió como una vecindad.

¿Cómo era la vecindad donde creció Manelyk antes de La Granja VIP?

De acuerdo con la cobertura que La Razón publicó sobre aquella grabación, la vivienda tenía una fachada en tonos naranja y rojo, además de una puerta café. Fue frente a esa construcción donde Mane se detuvo para identificar el lugar que había sido su hogar.

“Es una casa donde hay muchos departamentos, viene siendo como una vecindad, ¿verdad?”, expresó la influencer, en una declaración recogida por Revista Fama.

El recorrido se concentró en el exterior de la vivienda y los alrededores. Manelyk también recordó el espacio de la cuadra donde salía a jugar, compartiendo con sus seguidores algunos de los lugares que formaron parte de su infancia.

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Manelyk recordó la ventana por la que se escapaba de su casa

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando señaló la ventana de su antigua habitación. La Granjera contó que se brincaba por allí para salir a escondidas, una anécdota que recordó mientras mostraba cómo había cambiado ese punto de la construcción.

Según los antecedentes publicados por Telediario, durante su adolescencia vivió con su mamá después de la separación de sus padres. El medio también señaló que su madre era estricta con ella, un contexto que acompañó los recuerdos de sus escapadas.

Sin embargo, la visita estuvo marcada por la alegría de regresar a sus raíces. “A mí me da mucha felicidad mostrarles”, comentó durante el paseo, de acuerdo con la publicación de En El Radar.