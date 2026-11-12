Rafael Mercadante es el Granjero que se va directo al Juego de Salvación en la semana 10 de La Granja VIP

Para conmemorar el Día del Cartero, esta noche los Granjeros nominados participaron en una dinámica en la que una carta determinó quién tendría la posibilidad de jugar directamente por la Salvación y evitar la tierra. El ganador fue Rafael Mercadante.

Esta noche los Nominados fueron:

Rafael Mercadante

Ivonne Montero

Niurka

Julio Camejo

Kevyn Contreras Bicolor

Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de elegir un sobre que decidiría su destino. La suerte fue para Rafa. Gracias a ello el Granjero ya no participará en la dinámica de echar tierra, sino que jugará directamente por su Salvación que, de ganar, le dará el poder de la Traición, es decir, podrá sacar a alguien de la Tabla de Nominados y subir a un nuevo compañero.

Granjeros nominados

Cartas de amor en La Granja VIP

Más allá de la posibilidad de ganar el beneficio de no pasar por la dinámica de echar tierra, la Gala también permitió a los Granjeros abrir su corazón un momento. Esto fue lo que compartieron: