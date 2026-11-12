Rafael Mercadante es el Granjero que se va directo al Juego de Salvación en la semana 10 de La Granja VIP

Para conmemorar el Día del Cartero, esta noche los Granjeros nominados participaron en una dinámica en la que una carta determinó quién tendría la posibilidad de jugar directamente por la Salvación y evitar la tierra. El ganador fue Rafael Mercadante.
Esta noche los Nominados fueron:
- Rafael Mercadante
- Ivonne Montero
- Niurka
- Julio Camejo
- Kevyn Contreras Bicolor
Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de elegir un sobre que decidiría su destino. La suerte fue para Rafa. Gracias a ello el Granjero ya no participará en la dinámica de echar tierra, sino que jugará directamente por su Salvación que, de ganar, le dará el poder de la Traición, es decir, podrá sacar a alguien de la Tabla de Nominados y subir a un nuevo compañero.
Cartas de amor en La Granja VIP
Más allá de la posibilidad de ganar el beneficio de no pasar por la dinámica de echar tierra, la Gala también permitió a los Granjeros abrir su corazón un momento. Esto fue lo que compartieron:
- Rafael Mercadante dijo que le hubiera gustado recibir una carta de su hija mayor en la que le dijera que lo está haciendo bien y está orgullosa de él.
- Niurka dijo que le hubiera gustado recibir una carta de su prometido Bruno en la que le dijera que todo está bien. La cubana recordó que viene su cumpleaños y que le gustaría estar cerca de sus seres queridos ya que los extraña mucho.
- Julio Camejo señaló que se siente muy cansado y ha sido necesario recordar las razones por las cuales está en el reality. Añadió que sería maravilloso recibir una carta de su hija Sofía a quien también le envío un mensaje, dijo que, aunque está muy cansado y le duele la espalda y las rodillas, le prometió algo y lo va a cumplir.
- Ivonne Montero señaló que le gustaría recibir una carta de su papá con quien tiene una conexión muy especial. Explicó que es una persona reservada e íntegra y le enseñó una frase que siempre la acompaña: “ir siempre en busca de la excelencia aunque incomode a muchos”.
- Kevyn Contreras Bicolor dijo que tiene la fortuna de tener una madre muy fuerte, por lo que en realidad le gustaría recibir tres cartas por parte de las mamás de sus hijos en donde le dijeran que todos están bien.