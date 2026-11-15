Este domingo 15 de noviembre se dió a conocer que Rafa Mercadante se convirtió en el décimo eliminado de La Granja VIP. Luego de haber vivido muchas semanas llenas de grandes momentos, estrategias y tensiones, le dice adiós al reality luego de que los votos del público no lo favorecieron. A pesar de su salida, dejó una decisión que afectará la Tabla de Nominación de la siguiente semana ya que a través de su “Legado” generará una importante reacción en la semana 11 se la competencia.

¿Cuál es el “Legado” en La Granja VIP?

El “Legado” de La Granja VIP consiste en que el Granjero o Granjera que queda eliminado de la competencia durante el Domingo de Gala deja a una persona nominada de forma directa; esta información se revela los días lunes durante el programa, el cuál inicia en punto de las 8: 30 pm a través de la señal de Azteca UNO. Por ejemplo cuando “La Coreañera” salió del reality dejó como legado su nominación a Manelyk y cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Cuando Carlos Tejo salió nominó a La Bebeshita. Por su parte, Kenny Avilés nominó a Pimpinela Escarlata. Pascal Nadaud, quién fue el quinto eliminado de la competencia, dejó nominado a Kevyn Contreras “Bicolor”. Pimpinela Escarlata, quién fue el sexto en quedar fuera, dejó como parte de su Legado, nominado a Fernando Lozada. Azalia Ojeda “La Negra” nominó a Rafa Mercadante, Pablo Montero a La Bebeshita y Fernando Lozada a Ivonne Montero.

El próximo martes 16 de noviembre durante la Gala conoceremos quién es el primer nominado de la semana 11 en La Granja VIP. Te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ningún detalle de esta gran revelación.

La Granja VIP: ¿Cómo puedes salvar a tu Granjero favorito en la onceava semana?

Hasta el momento se desconoce quiénes son los Granjeros nominados de la semana 11 de La Granja VIP, ya que como lo dijimos de manera previa, mañana 16 de noviembre se conocerá al primer nominado o nominada por medio del “Legado”. Sin embargo, el público tiene el poder de salvar a su Granjero favorito mediante su voto. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados en la semana 11 y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

Es muy importante que veas las Galas durante la semana para que sepas a partir de qué momento puedes emitir tu voto. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que seas de las primeras personas en tener esta información al momento además de que solo de esta manera y viendo las Galas sabrás quiénes están nominados y corren el riesgo de quedar fuera de la competencia el domingo 22 de noviembre.