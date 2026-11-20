¡El Viernes de Traición llegó con todo el drama! Ante el poder de Ivonne Montero, la Granjera se encargó de salvar a Kunno, permitiendo que tenga una semana más en el reality al poder sacarlo de la Tabla de Nominados en la semana 11 de La Granja VIP.

Conforme las semanas pasan llegará un intenso momento en el que los Granjeros deberán planear mejor sus estrategias, ya que tendrán una mayor oportunidad de seguir en el reality y poder llegar a la esperada final.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Hoy en el Viernes de Traición, fue la última oportunidad de la semana 11 para que los Granjeros de la Tabla de Nominados pudieran salir del riesgo, ahora es un gran momento para que sus fans puedan votar por ellos y salvarlos en La Granja VIP.

Para ello debes dar clic aquí para ser enviado a la página oficial de votos, selecciona a tus preferidos y selecciona en “Enviar Votos”.

Por otro lado, puedes hacerlo desde la app de “TV Azteca en vivo” entrando a la opción de “Vota por tu Granjero Favorito” y siguiendo los pasos para dar puntos y enviarlos. En ambos casos, tendrás 10 votos disponibles, todos puedes usarlo en un Granjero o en varios. Si requieres de más votos, puedes iniciar sesión o cumplir con ciertas misiones para tener más oportunidades.

¿Cuándo se define al otro Granjero eliminado?

En La Gala del domingo, además de hacer varias dinámicas, llegará el momento clave para dar a conocer al Granjero o Granjera eliminada en la semana 11 de La Granja VIP, por lo que será importante que aproveches el tiempo previo para poder enviar tus votos.

Además, no te pierdas del programa y del drama que se vive en ese día desde el inicio del programa. Tendrá inicio desde las 8 de la noche, puedes verlo en el canal de televisión de televisión abierta de Azteca UNO, en la aplicación de TV Azteca en Vivo o dando clic aquí para verlo en tiempo real desde la página web.