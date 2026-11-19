Desde la dramática separación del equipo “Disfuncional”, las estrategias de Ivonne Montero en La Granja VIP se volvieron inciertas y todo empeoró a raíz de sus pleitos con Niurka. Sin embargo, ahora que otra vez está en la tabla de nominados para la semana 11, ya tomó la decisión de ver por sus propios intereses, incluso si eso significa ir en contra de Julio Camejo y Kevyn Contreras.

Así lo reveló durante una de sus ya clásicas charlas frente a la cámara, donde la actriz mexicana advirtió que no piensa obedecer a los que creía sus aliados, pues no quiere quitarle a Kunno la posibilidad de salvarse, ya que ellos quedaron en que cualquiera que se quede con este poder, ayudará al otro.

“En este momento yo no estoy sujeta a las decisiones que tengan ellos, creo que ya se los he demostrado y espero que lo tengan claro. No voy a tirarle tierra a Kunno, por lo menos hoy, no lo voy a hacer”, dijo firme.

La Granja VIP Ivonne Montero no piensa seguir complaciendo a Julio Camejo y Kevyn Contreras. FOTO: ESPECIAL

¿Por qué Ivonne Montero está distanciada de Kevyn “Bicolor” y Julio Camejo en La Granja VIP?

Si bien señaló que le tiene cariño a sus compañeros, Ivonne Montero no se ha olvidado de que hace apenas unos días, Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” la dejaron fuera de sus planes y prefirieron confiar en Rafa Mercadante, con el que tuvo una fuerte pelea antes de que resultara eliminado de La Granja VIP. También reiteró que sabe que ya están en un punto de la competencia donde cada uno de sus movimientos deben ser muy bien pensados y que por eso no cree que sea lo mejor para ella darle el gusto a los que ya la traicionaron antes.

“A mí me quedó muy claro todo cuando me apartaban y luego me invitan, pero cuando digo que sí me la voltean. Así que no voy a jugar a su favor, ni de Julio, ni de Kevyn ni mucho menos de Niurka. Voy con pasos cortos pero pies de plomo”, concluyó Ivonne Montero, que está en la tabla de nominados de La Granja VIP para la eliminación del 22 de noviembre.