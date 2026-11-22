Yann Lobito se suma a la Segunda temporada de La Granja VIP, como un nuevo Granjero tras 11 semanas. Su llegada marcaría una nueva etapa en la competencia, que actualmente cuenta con ocho participantes. La incorporación de nuevos habitantes sería una novedad en la temporada; sin embargo, debes saber que los 4 Atletas de Exatlón México no jugarán por ser uno de los ganadores de La Granja VIP.

¿Quién es Yann Lobito?

Yann Lobito, mejor conocido en redes sociales como yann_lobito, es un Atleta mexicano de parkour, freerunning y poliatleta, consolidándose como uno de los participantes más fuertes en la sexta temporada de Exatlón México en el Equipo Rojo.

Yann Lobito también es un creador de contenido que comparte principalmente videos de entretenimiento, humor y momentos de su vida cotidiana en redes sociales. No obstante, también publica contenido relacionado con música, ejercicio y experiencias personales, lo que lo ha llevado a sumar una gran cantidad de seguidores.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas por Azteca UNO. Recuerda que también es posible seguir el 24/7 por Disney Plus. Además, puedes seguir toda la contienda por todas nuestras redes sociales oficiales o seguir la transmisión en directo dando click aquí.

¿Quiénes permanecen en La Granja VIP hasta ahora?

Al cierre de la semana 11, los participantes que continúan en la competencia son:

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Kunno

Daniela Alexis, “La Bebeshita”

Kevyn Contreras, «Bicolor»

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Por primera vez, llegarán nuevos Granjeros a La Granja VIP

La incorporación de Yann Lobo abrirá una nueva etapa dentro de La Granja VIP, pues por primera vez se reincorporará un nuevo Granjero tras semanas de convivencia, lo que obligará a todos a modificar y reacondicionar la manera en que tendrán que competir para llegar a la Gran Final de la Segunda Temporada de La Granja VIP.