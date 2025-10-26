La Granja VIP llega a La Resolana: No te pierdas estas divertidas parodias del Capi a los granjeros
El Capi no tiene límites y de nuevo lo ha confirmado con estas divertidas parodias a algunos de los momentos de La Granja VIP con las que no pudimos parar de reír.
La Granja VIP sigue dando de qué hablar y no todo es polémica... Pues El Capi Pérez nos mostró lo más divertido de este reality con estas realistas parodias de nuestros granjeros donde hemos visto de TODO.
Esta versión de nuestros granjeros ciertamente nos ha dado otro panorama distinto... Aunque no dejamos de lado que dentro de La Granja se viven tensiones.
¡Cualquier tensión se vuelve risas con El Capi Pérez en La Resolana!
