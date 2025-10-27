Programa 26 de octubre 2025 | Parodias, sustos, música y más: así se vivió el especial de Halloween de La Resolana con El Capi Pérez

Así se vivió el tan esperado Especial de Halloween de La Resolana con El Capi, donde pudimos ver de TODO.

De imitar y repasar los mejores momentos de La Granja VIP a momentos de sustos con nuestros invitados: Joss Favela, Caro Ross, Rojstar y Josuesy fueron víctimas del Capi Pérez en un capítulo que te hará reír de manera garantizada.

Además de risas, sustos y lo mejor de La Granja, también pudimos conversar con nuestros invitados de lo que se viene para sus proyectos dándonos un capítulo lleno de emociones.