La Voz Kids: La noche de audiciones nos hizo vibrar junto a los pequeñitos más talentosos de todo México.

Las audiciones de esta noche nos dejaron con la boca abierta, ya que las voces más pequeñitas de todo México se dieron cita en el escenario de La Voz Kids para cantar como verdaderas estrellas musicales.

Wendy, de 9 años, deleitó a millones de televidentes con el tema Como Yo Nadie Te Ha Amado. Nuestros coaches Camilo y Belinda giraron su silla; sin embargo, la pequeñita se unió al equipo del colombiano.

Ángel Galván realizó una emotiva audición al ritmo de la canción Te Esperaba de Carlos Rivera. El chihuahuense se integró a las filas de María José, dejando al público mexicano impactado con su presentación.

Por su parte, Ziadany Castillo brilló en el escenario de La Voz Kids con la balada Sabor A Mí. La menor eligió el Team Belinda para desarrollar sus habilidades musicales en los futuros conciertos del reality show.

Faryan sorprendió a nuestros queridos coaches con el tema de música regional mexicana Dime. El pequeñito eligió a Belinda como su coach tras realizar un cumplido que sonrojó a la estrella pop.

Valentina Benítez dominó su nerviosismo en el escenario e interpretó el éxito Titanium a la perfección. Nuestros coaches giraron su silla; sin embargo, la pequeñita estrella eligió el Team María José.

Además, Belinda nos regaló el momento más emotivo de la noche, pues interpretó uno de sus más grandes éxitos Luz Sin Gravedad.

Santiago Flores, de 6 años, nos dejó con la boca abierta tras interpretar Mi Salón Está De Fiesta. Nuestro coach Camilo fue el afortunado de la noche, pues unió a sus filas a este tierno participante.

Ellos también brillaron con su audición en La Voz Kids

Santiago Toledo interpretó You Are The Reason, dejando al borde del llanto a Belinda. La estrella pop integró al menor a su equipo para vivir una inolvidable aventura en los siguientes meses.

Por su parte, Andrey Cabrera, de 12 años, derritió a nuestro coaches tras cantar el tema Anoche Me Enamoré. El menor eligió a María José como su coach en esta edición de La Voz Kids.

Mau & Ricky subieron al escenario para deslumbrar con la canción Perdóname. El dueto puso a bailar a todos los televidentes con su peculiar estilo y sensacionales pasos.

Además, Azul Ramírez inundó de ternura el escenario de La Voz Kids tras interpretar el tema Count On Me. La concursante eligió el Team Belinda para lucirse en los futuros conciertos del reality show.

Por último, Valentina Guevara hizo girar la silla de Mau & Ricky, Belinda y Camilo tras interpretar La Chancla; sin embargo, la pequeñita eligió a los hijos de Ricardo Montaner para continuar esta emocionante aventura.

