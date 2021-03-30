La Voz Kids: Conoce al pequeñito participante Randy que parece hijo perdido de Belinda y Christian Nodal.

La tercera noche de audiciones de La Voz Kids nos dejó maravillosos momentos que pasaron a la historia del querido reality show. Y es que las voces más pequeñitas de México se dieron cita en un mismo escenario para endulzar el oído de nuestros coaches Belinda, Mau & Ricky, Camilo y María José.

Millones de televidentes también cayeron rendidos ante el carisma y potente voz de los concursantes más tiernos de todo México.

Por si fuera poco, el programa del 29 de marzo nos dejó un momento muy especial que impactó a múltiples fanáticos de La Voz Kids.

Y es que nuestra bellísima Belinda bromeó con uno de los niños que subió al escenario para interpretar ‘Mi Enemigo El Amor’. Se trata de Randy Ortiz, un menor amante de la música regional mexicana y muy orgulloso de sus raíces mexicanas.

El menor se unió a las filas del Team Belinda para comenzar una fascinante aventura musical junto a la intérprete de ‘Bella Traición’, ‘Amor A Primera Vista’ y muchos éxitos más.

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Randy Ortiz tiene un peculiar parecido con Belinda y Christian Nodal

Fue en la reciente noche de audiciones de La Voz Kids, donde Belinda presumió que todos los pequeñitos amantes de la música regional mexicana se unieron a sus filas.

Por si fuera poco, la artista también notó que el participante Randy Ortiz lució sus bellísimos ojos verdes en el escenario del reality show.

Además, el niño se presentó en su audición con un look muy parecido al de Christian Nodal. Y es que, Randy portó un sombrero, camisa de cuadros, cinturón y unas botas al puro estilo del cantante sonorense.

Belinda hizo una peculiar broma y confesó que Randy Ortiz podría ser su hijo debido a sus enormes ojos verdes y estilo igualito al de su novio Christian Nodal.

Por supuesto que todo fue una broma de Belinda; sin embargo, la estrella pop dejó la puerta abierta a concebir un bebé junto al amor de su vida.

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