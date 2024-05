Así reaccionó Larisa Mendizabal a la noticia de que Adianez Hernández estaría embarazada de su ex

Muchos han sido los rumores en torno a Adianez Hernández y Augusto Bravo, quienes se robaron los reflectores meses atrás por haberles sido infiel a sus respectivas parejas, nos referimos a Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal.

¿Adianez Hernández está embarazada?

Uno de los rumores que más han cobrado fuerza en las últimas semanas es el supuesto embarazo de Adianez Hernández, esto a raíz de una fotografía donde aparece con el vientre abultado. Sin embargo, lo mismos se avivaron por una publicación que realizó recientemente la actriz.

Ep 64: Adianez no volverá a hablar con Aarón y Lis Vega vive del hate [VIDEO] Tras su salida de Survirvor, Adianez confesó que no volverá a hablar con Aarón, Lis Vega hablo del hate y Renata Ibarrarán nos platicó de la Selección Mexicana.

En la publicación aparecen Adianez Hernández y Augusto Bravo con el Pato Donald y Daisy. En la postal aparecen ambos abrazando un pequeño patito. La actriz acompañó la imagen con el siguiente texto: “Y entonces… se hizo grande la familia. El pato Donald y Daisy tuvieron un patito”.

Esto provocó la locura y algarabía de los internautas, quienes reaccionaron con comentarios como: “Que sea patita, saldría hermosa”, “Espérate, ¿qué? No juegues con mi mente”, “Wow, qué padre. Un bebé siempre será algo hermoso”, “Si estás esperando un bebé, muchas felicidades”, “¿Es neta? ¿Hay bebé en camino?”, “No juegues con nosotros, ¿en serio?”, “Que sea una nena”, “Bebé en camino, Adi”.

¿Cómo reaccionó Larisa Mendizabal? En una entrevista exclusiva que Larisa Mendizabal ofreció a Ventaneando, la actriz habló sobre el romance de Adianez Hernández con su ex, Augusto Bravo; pero, ¿qué dijo sobre el supuesto embarazo de la ex de Rodrigo Cachero?

Larisa Mendizabal prefirió hacer caso omiso a los rumores y aseguró que no tenía nada que decir. “No tengo nada que decir, o sea, han pasado como que muchas cosas del estilo. Te digo que ha sido como su forma de operar, no entiendo muy bien, pero ahí si yo no tendría como mucho que decir porque de esas cosas yo no tengo idea”.

¿Cómo han sido estos meses para ella?

Larisa Mendizabal agregó que “han sido meses difíciles, no te lo voy a negar ni nunca lo he negado. Lo he dicho siempre, pero hoy por hoy sí me empiezo a sentir un poco más tranquila, pues me he dedicado mucho a mí, a mi proceso”.

¿Adianez y Augusto se han burlado de ella?

Larisa Mendizabal también confesó que Adianez y Augusto se han burlado de ella y la han hecho sufrir mucho: “Me han dicho que se burlan, por ejemplo, cosa que sí digo ‘Oh mira’, de por sí como que no es ninguna gracia poner el cuerno, pero burlarte ya es súper cruel. Hubo meses en que yo decía: ‘No conozco a esta persona’ como que todo se mueve. Pero finalmente estoy aprendiendo a aceptar lo que viene”.