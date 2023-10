Así se demuestran amor Adianez Hernández y Augusto Bravo (VIDEO)

Adianez Hernández sigue dando de qué hablar después de que hace algunos días compartió un video en redes sociales en donde aceptó que le fue infiel a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, quien era pareja sentimental de Larisa Mendizábal.

¿Adianez Hernández y Augusto Bravo ya no ocultan su romance? Desde entonces, Adianez Hernández se ha convertido en blanco de críticas en redes sociales. Pero llamó la atención que ya se dejó ver con su nueva pareja en público, las imágenes fueron difundidas en Venga La Alegría.





En las fotografías se les ve juntos en la fiesta de cumpleaños de Gary Centeno, quien también participó en Survivor México. En las instantáneas se ve a Augusto Bravo platicando plácidamente con Adianez Hernández y en otras se les ve comiendo con el resto de los invitados.

¿Adianez Hernández y Augusto Bravo se demuestran amor en redes sociales?

Mientras Rodrigo Cachero toma terapia para superar la separación de Adianez Hernández, la conductora compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se le ve feliz disfrutando de un paseo por Times Square en Nueva York.

En la descripción del video escribió: “Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das y no hables de lo que no sabes…”, por lo que algunos internautas aseguraron que el mensaje era en alusión a la polémica que vive.

Sin embargo, llamó la atención la reacción de Augusto Bravo, quien dejó un comentario con emojis de caritas sonrientes en señal de aprobación.

¿Adianez Hernández y Augusto Bravo andan de vacaciones?

Además del comentario de Augusto Bravo, se especula que la pareja anda de viaje por Estados Unidos, ya que Adianez Hernández ha compartido imágenes desde Nueva York, mientras que el ex de Larisa Mendizábal compartió una foto frente a la Estatua de la Libertad.

Al igual que Augusto Bravo, Adianez Hernández reaccionó con un emoji corazón a la fotografía que subió el ex de Larisa, lo que podría ser una señal de que siguen juntos y disfrutando de su amor que tanta polémica ha generado.