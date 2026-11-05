Las 5 razas de perros más longevas del mundo y qué tienen en común sus estilos de vida

La esperanza de vida de un perro depende de diversos factores, incluida su genética, tamaño, alimentación y cuidado, por mencionar algunos. Si bien ningún animal tiene garantizado vivir más tiempo por pertenecer a determinada raza, lo cierto es que existen algunas en dónde la probabilidad de vivir más tiempo es más elevada, según un estudio realizado en 2024 por la revista Scientific Reports. De acuerdo con el citado análisis, realizado a más de 580,000 perritos del Reino Unido, las razas más longevas incluyen el spaniel tibetano, el terrier de Lancashire, el dachshund miniatura, el boloñés y el shiba inu.

¿Cuál es la esperanza de vida de las 5 razas de perros más longevas en el mundo?

El spaniel tibetano puede alcanzar una media de 15.2 años de esperanza de vida, mientras que el terrier de Lancashire registra cerca de 15,4 años, seguido por el dachshund miniatura - también conocido como perro salchicha - con una mediana de 14 años. A la lista se suma el boloñés con un promedio de 14,9 años y el shiba inu con 14.6 años. Cabe mencionar que estas son tan sólo estimaciones, por lo que no representa la edad máxima ni garantizan que todos los lomitos de la misma raza vivan este tiempo.

¿Qué tienen en común sus estilos de vida?

De acuerdo con el estudio, existe una relación entre el tamaño corporal de los perros y su esperanza de vida. En términos generales, los perros pequeños tienden a vivir más que los grandes. La forma del hocico también es un factor importante, ya que las razas con cara “achatada” suelen presentar mayores problemas de salud. No obstante, más allá de la genética, el estilo de vida también puede influir en la duración de la misma.

Por ejemplo, tener una rutina saludable, puede ayudarles a mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo. Esto incluye contar con una alimentación equilibrada, paseos constantes, juegos adecuados para su edad y revisiones veterinarias periódicas. También es importante tener en cuenta la estimulación mental de los cachorritos, así como el descanso suficiente y la convivencia con otros perritos.

En conclusión, la longevidad de una mascota no depende de seguir una fórmula en específico ni de elegir una raza en particular; sino de crear hábitos cotidianos que contribuyan a su bienestar; pues, más allá de pensar en “cuánto vivirá mi perrito”, se debe priorizar una vida saludable y feliz para el animalito.