Por qué los perros inclinan la cabeza cuando les hablas: esto dicen los expertos

¿Alguna vez has hablado con un perrito y éste inclina la cabeza mientras te observa? Esto tiene una explicación científica. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Budapest, publicado en la revista Animal Cognition, la razón por la que los perros inclinan la cabeza cuando les hablas está directamente relacionada con su capacidad de concentración. Es decir, se trata del momento exacto en el que comienzan a procesar la información que les estás dando.

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La razón por la que los perros inclinan la cabeza cuando les hablas

El estudio de la Universidad de Budapest fue realizado en 2021 y contó con la participación de 40 perritos en total, los cuales fueron sometidos a diversas demostraciones, con el objetivo de evaluar su memoria y capacidad de reconocimiento. Entre las pruebas realizadas, los cuidadores presentaban diversos juguetes mientras repetían el nombre de los mismos, para ver si los animales eran capaces de retener la información e identificar los objetos tiempo después.

A lo largo de la actividad, los expertos notaron que los perros solían inclinar la cabeza hacia un lado mientras se les decía el nombre de los objetos. Este gesto fue interpretado como el momento exacto en el que los animalitos retenían y procesaban la información. Bajo esta línea, los analistas llegaron a la conclusión de que se trata de una expresión que indica concentración, contrario a lo que popularmente se cree, pues muchos piensan que cuando un perro inclina la cabeza es señal de confusión.

¿Es igual para todos los perros?

Si bien esta fue la conclusión a nivel general, es necesario mencionar que el estudio también detectó algunas variaciones entre razas. Por ejemplo, este gesto es más común entre perros Border Collie. Esta raza siguió el patrón de mover la cabeza como gesto de concentración en el 43% de los casos; mientras que en otras razas esta expresión sólo apareció en un 2%. De acuerdo a los expertos, la diferencia podría estar vinculada a distintos niveles de conexión con los seres humanos y habilidades cognitivas.

Ahora que sabes la verdadera razón por la que los perros inclinan la cabeza cuando les hablas, deberías prestar más atención cuando esto suceda con tu lomito y tratar de ser más claro al momento de dar indicaciones, pues esto es una señal de que están intentando interpretar el mensaje que les quieres hacer llegar.