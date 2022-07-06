Lisardo habla de las acusaciones por violencia en su contra.

A inicios de este año, una mujer de nombre Pamela Rodríguez, que aseguró haber sido pareja del actor Lisardo, lo denunció por presunta violencia doméstica, argumentando que en más de una ocasión la había violentado cuando vivían juntos.

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Desde entonces, Lisardo, se había negado a hablar del tema, pero ayer se topó con los reporteros a las afueras de una televisora y no tuvo más remedio que enfrentar la polémica.

No voy a hablar de eso, olvídalo por completo, es un chisme, es una estupidez, yo tengo ya una resolución, soy totalmente inocente, es lo único que puedo decir. Me afectan las calumnias, las mentiras, ciertos periodistas que dan por hecho antes de preguntar y esas cosas, pero bueno, pues así es el mundo en donde vivimos, hay que afrontarlo con dignidad

Yo defiendo a una mujer, tengo madre, hijas; me ha tocado pura mujer en mi vida y yo no puedo meter más cizaña en todo eso. Yo no me voy a meter en eso, tengo muchas cosas que hacer, trabajar, no

No voy hablar más de eso, alguna pregunta que quieran de mí, no creo que les interese, la prensa se ha portado muy bien conmigo siempre y, en esta ocasión, les tengo que agradecer muchísimo que no hayan hecho revuelo, solo fue en un lugar en específico donde se dijo, y eso significa que nadie se lo creyó era evidente que era mentira, entonces, no puedo decir más, no tengo los papeles aún en la mano, entonces tengo que estar con mucha precaución, por mis hijas tampoco puedo hablar, entiéndanme que esto para mí también es delicado

El actor agradeció las palabras de apoyo de Lisset.

Y, agradeció que Lisset, la madre de su hija, lo haya defendido públicamente.

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