Ex de Paulina Rubio es captado en la despedida de Susana Dosamantes.

Luego de haber despedido por última vez a su madre Susana Dosamantes en una funeraria de Miami, Florida, su hijo Enrique Rubio fue captado de nueva cuenta por nuestras cámaras a la salida de su departamento en esa ciudad, donde fue abordado para saber si ya se sabe la fecha en que las cenizas de la querida actriz regresarán a nuestro país.

Sin embargo, Enrique se mostró completamente hermético sobre el tema, pues no contestó las preguntas de los reporteros.

Yendo tras los pasos de Enrique, lo encontramos más tarde cargando gasolina y luego caminando con su esposa, quien también acudió a la ceremonia que se ofreció en memoria de Susana el domingo pasado y en la cremación de sus restos.

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Así fue la llegada de Colate a la casa de su ex

Mientras tanto, en la casa de Paulina Rubio, también se registró movimiento este lunes y así fue cómo vimos llegar a su exmarido, Nicolás Vallejo Nájera 'Colate' para entregar a su hijo. Aunque curiosamente al tocar la puerta, nadie les abría.

Tanta fue la tardanza, que el niño decidió bajarse del vehículo y aprovechar para hacerle unos cariños a su padre.

Como fue informado por su propia familia, la última voluntad de Susana Dosamantes fue ser encinerada y que sus cenizas reposaran en su amado México.

Susana Dosmantes falleció el pasado 2 de julio de 2022 por causas derivadas al cáncer de páncreas. Paulina Rubio fue de las primeras en anunicar la muerte de su madre con un mensaje en las redes sociales.

"Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, ahora inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia", escribió La Chica Dorada en sus redes sociales.

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