Ricky Martin enfrenta nueva demanda por parte de su exmánager: ¿Por qué?

El escándalo en torno a Ricky Martin crece, primero porque en Puerto Rico se han revelado nuevos detalles de la orden de restricción, que ahora se sabe solicitó un joven de 21 años alegante que teme por su integridad, pues según reveló a la juez, Ricky lo persigue luego de haber terminado una relación sentimental de 7 meses.

La noticia ha tomado por sorpresa a todo mundo, pues el cantante está casado desde hace 5 años con el artista plástico de origen sirio, Jwan Yosef. La relación resulta perturbadora, pues según medios puertorriqueños, el denunciante es su sobrino.

Algunos medios puertorriqueños se han aventurado a citar el delito de incesto, que está penado por las leyes de ese país por hasta 50 años de prisión.

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Ricky Martin enfrenta nueva polémica

Esta no es la única bronca legal que Ricky Martin tendrá que enfrentar en breve, sino también la demanda que en abril pasado, presentó su mánager Rebecca Drucker, quien dice haber trabajado para él de 2014 a 2018, y de mayo de 2020 hasta abril de este año, asegurando haberle salvado su carrera y no haber sido recompensada de manera justa.

Drucker expone que siempre trabajó para Ricky incondicionalmente, que tuvo que ver con la gira con Enrique Iglesias por Estados Unidos, así como la serie sobre Gianni Versace.

La exmánager también afirma que además de no pagarle, Ricky se encargó de envenenar su ambiente de trabajo, de maltratarla y manipularla, al punto de llevarla a renunciar en abril pasado, amenazarla e intentar obligarla a firmar un acuerdo para silenciarla.

Rebecca aseguró haber trabajdo para Ricky incondicionalmente, incluso en cuestiones personales como la contratación de la nana de sus hijos, el pago de sus impuestos y multas, incluso con el supuesto abuso de sustancias por parte del cantante.

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