Manelyk y Niurka tienen un objetivo en común en La Granja VIP: ¿por qué quieren fuera a Ivonne Montero?

Manelyk González y Niurka Marcos encontraron un objetivo en común en la novena semana de La Granja VIP: quieren que Ivonne Montero abandone la competencia. A pesar de sus diferencias, ambas han cuestionado lo que la actriz aporta al reality y consideran que llegó el momento de poner a prueba el respaldo de sus seguidores.

Sin embargo, sus motivos tienen distintos antecedentes. Mientras Mane critica su manera de participar y busca proteger a Mario “Mono” Osuna, Niurka mantiene varios desacuerdos de convivencia con su compañera. La tensión aumentó durante la Asamblea del miércoles 4 de noviembre, cuando Ivonne recibió el voto de Manelyk y respondió a sus señalamientos.

¿Por qué Manelyk quiere fuera a Ivonne Montero de La Granja VIP?

Durante el Cara a Cara, Manelyk aseguró que Ivonne no le genera reacciones y cuestionó que, desde su perspectiva, mantenga la misma participación que mostró al inicio del programa. También sostuvo que los Disfuncionales no la toman en cuenta en sus estrategias.

Ivonne Montero se desahoga tras su cruce con Manelyk

“Creo que eres innecesaria en La Granja”, expresó Mane al explicar su nominación. Ivonne rechazó sus comentarios y defendió su derecho a competir con su propia personalidad.

A esto se suma la preocupación de Manelyk por Mono Osuna. Recientemente, la influencer manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que Ivonne permanezca por encima del exfutbolista, a quien considera un participante que genera más contenido en estos momentos.

¿Qué pasó entre Niurka e Ivonne Montero?

Niurka ya había propuesto al equipo contrario llevar a Ivonne a la tabla para medir el apoyo de su público. En una conversación difundida el 2 de noviembre, argumentó que la actriz todavía no había pasado por una nominación y cuestionó su trato hacia otros Granjeros.

Los problemas entre ambas incluyen la discusión por una vela artificial del altar que Ivonne dedicó al padre de su hija. Montero reclamó que Niurka la hubiera apagado y pidió respeto por sus pertenencias y por el significado personal del homenaje.

Niurka con Natalia Niurka quiere a Ivonne fuera de La Granja VIP (Foto: La Granja VIP)

Posteriormente, Niurka también criticó cómo Ivonne se habría dirigido a Rafael Mercadante junto a la incubadora. Según su relato, le pidió que se apartara de manera brusca cuando podía solicitarle espacio con amabilidad. Estos desacuerdos forman parte de los reclamos de la cubana hacia su compañera.

¿Manelyk y Niurka se aliaron para eliminar a Ivonne?

Durante este 5 de noviembre, tanto Mane como Niurka tuvieron una conversación en los establos donde Ivonne fue el centro de atención. Ambas Granjeras llegaron a la conclusión de que la actriz debe ser la próxima eliminada de La Granja VIP.

“Para mí fuera, un agasajo, es de hueva la vieja. Mustia no, lo que le sigue”, expresó Niurka sobre Montero. Mientras que Manelyk soltó: “A mí me parece innecesaria”, y luego explicó que avanzó a través del reality sin mostrar cambios en su forma de jugar.