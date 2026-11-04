Niurka cuestiona el trato de Ivonne Montero hacia Rafa Mercadante: “No tenía ningún motivo para hablarte tan feo”

Niurka Marcos explicó a Rafael Mercadante qué le molesta de Ivonne Montero dentro de La Granja VIP. Durante la conversación, reconoció que tiene diferencias con su compañera y cuestionó algunas maneras de hablarles a los demás granjeros, especialmente un intercambio que recordó junto a la incubadora.

Niurka cuestiona cómo le habló Ivonne Montero a Rafa Mercadante

La cubana puso como ejemplo una ocasión en la que, según su relato, Rafa estaba observando los huevos y Montero le pidió que se apartara con un “Quítate, quítate, quítate”. Para Niurka, esa petición podía hacerse con otras palabras y sin levantar la voz.

Al desarrollar su crítica, reconoció el trabajo de la actriz: “Eres actriz y muy buena, exitosa, talentosa. Con una carrera chingona”. Después señaló que su experiencia profesional le permite conocer y utilizar distintos matices al expresarse, por lo que cuestionó la forma que eligió para dirigirse a Mercadante.

“¿Por qué razón tienes que ir con Rafa a decirle: ‘Quítate, quítate, quítate’, si puedes elegir un ‘¿me permites?”, planteó.

Niurka también propuso explicar por qué necesitaba acercarse a los huevos. En su ejemplo, podía pedirle que la dejara revisar rápidamente y aclarar que se trataba de la temperatura. La amabilidad al hacer la solicitud fue el punto que destacó ante su compañero.

El episodio que mencionó está relacionado con una de las responsabilidades de los granjeros: cuidar los huevos de la incubadora. Tío Pepe les había explicado que debían girarlos cada cuatro horas y mantener la temperatura indicada. “No tenía ningún motivo para hablarte tan feo”, asegura Niurka

La charla entre Niurka y Rafa también pasó por lo ocurrido en La Gala

La granjera recordó otra ocasión en la que, según su versión, Ivonne le gritó al conductor, y dejó claro que no estuvo de acuerdo con ese trato.

“Tengas o no tengas razón”, expresó al explicar que su objeción estaba en la manera de hablar. Después añadió: “Ella no tenía ningún motivo para hablarte tan feo”.

Durante el intercambio, Marcos mencionó que ella también había regañado a Kevyn Contreras, aunque consideró que las circunstancias eran distintas.

Por su parte, Mercadante recordó que Montero lo había nominado en sus primeras dos oportunidades e ironizó que lo había hecho “con mucho cariño”.