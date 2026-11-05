Por primera vez los NOMINADOS se echaron tierra y los reclamos se salieron de control, estos se dijeron

Es la semana de la suerte en La Granja VIP y, por primera vez, los nominados tuvieron la oportunidad de participar en la dinámica de “echar tierra” en el jueves de Salvación y los señalamientos, peleas y reclamos se salieron de control.

Además de la sorpresa de dejarlos participar, otro cambio importante es que los nominados tuvieron que elegir una zanahoria en una canasta para saber si tendrían uno o dos costales de tierra para repartir. Esto fue lo que pasó:

Ivonne Montero pudo echar tierra a dos Granjeros

La primera a la que echó tierra Ivonne Montero fue a la Bebeshita, le dijo que le cae bien, pero que le parece que nadie tiene la calidad moral de juzgar la personalidad de los demás y le pidió respeto.

La influncer le advirtió que dejaría de responder como la Bebeshita y lo haría como Daniela. La tachó de hipócrita ya que la acusó de haberla juzgado por su cuerpo y manera de ser. Añadió que se le hizo muy bajo que se metiera con el físico de las personas, aunque la actriz le aclaró que no se refería a eso cuando la nominó el miércoles de Asamblea, Daniela le insistió en que eso es juzgar y la llamó doble cara.

A Julio Camejo le dijo que simplemente le echó tierra porque no tenía otra opción.

Bebeshita pudo echar tierra a dos Granjeros

Le dijo a Natalia que era por las indirectas que ha lanzado sobre su cuerpo y que no le hace daño a nadie por cómo se viste o habla. Añadió que le dio tristeza porque pensó que era más madura y segura de sí misma.

Por su parte, Natalia aseguró que ha mencionado su cuerpo porque ella misma lo ha expuesto y agregó: “mira Daniela el día que dejes de ponerle las nalgas en la cara a alguien para crear contenido platicamos”. También le dijo que no iba a discutir con una mujer que no se quiere y que supere a Kevyn.

Luego la Bebeshita le dijo a Julio Camejo que se la pasa muy bien con él, pero que ha sido grosero con ella cuando su equipo está perdiendo, por lo que le pidió que no sea doble cara y demuestre si es su amigo o no.

Julio Camejo pudo echar tierra a dos Granjeros

A la Bebeshita la tachó de mentirosa porque dijo que Kevyn le confensó que había planeado salvarla, pero le aclaró que no tiene nada personal en contra de ella y que en realidad iban contra Mono Osuna.

A Natalia Alcocer no le dio razones, simplemente es lo que tenía que hacer porque tenía dos sobres de tierra.

Jueves de Salvación

Natalia Alcocer echó tierra a dos Granjeros

A Julio Camejo le dio las gracias por su locura, por ser tan necio, por cantar todo el día, aunque aceptó que en ocasiones la saca de quicio.

A la Bebeshita le aseguró que está tremendamente enojada con ella misma por la manera en la que se ha expuesto a lo largo del programa, pero añadió que tiene un buen corazón y que ojalá se amara. Sobre el tema de su cuerpo la conductora le dijo que tiene un problema y que por eso se opera y se opera y que nadie quiere salir con ella.

La Bebeshita le replicó: “empezaste bien y ahora te estás burlando”, agregó que no está arrepentida y que volvería a enamorarse otra vez porque le gusta amar.