¿Los conoces? Estos son algunos de los restaurantes de los exparticipantes de MasterChef México

La historia de MasterChef México no solo se vive dentro de los reflectores, sino también fuera de ellos, siendo este el impulso que ha ayudado a muchos amantes de la cocina a cumplir sus sueños y tener sus propios restaurantes. Ya sean desde propuestas de cocina tradicional mexicana hasta conceptos de fusión internacional, estos excursantes demostraron que el programa no solo deja fama, sino también la posibilidad de construir una marca culinaria sólida.

De MasterChef México a emprendedores: Los concursantes que ya tienen su propio restaurante

Ismael Zhu Li: El ganador de MasterChef México 2018 que creó un restaurante fusión

Uno de los casos más relevantes es el de Zhu Li, ganador de MasterChef México 2018, quien abrió su restaurante “Yun”, concepto ubicado en la Ciudad de México en donde se apostó por una fusión entre cocina mexicana y japonesa, destacando por su propuesta moderna y estilo contemporáneo.

Honorina Arroyo: La ganadora de MasterChef México 2017 que abrió restaurante

Honorina se ganó el corazón de todos los fanáticos de la cocina tras ganar la competencia. Su victoria le permitió dar el salto al emprendimiento gastronómico, para darle vida a un restaurante enfocado en platillos típicos de Tlaxcala con un sabor casero y auténtico.

Regina López y su restaurante de mariscos en CDMX

Para la finalista de la edición del 2018, la capitalización de su popularidad le permitió dar vida a un proyecto gastronómico llamado “La Cevichería”, ubicado en la CDMX. Este concepto se caracterizó por ofrecer pescados, mariscos y particularmente ceviche, con un toque personal con el que se ganó el cariño de la gente.

Doña Clarita: La participante viral que abrió restaurante en Veracruz

MasterChef ha tenido personajes entrañables y una de ellas fue Doña Clarita, participante del reality en 2016, quien dio vida a “La cocina de Doña Clarita” en Xalapa, Veracruz, lugar que fue bien recibido por su sazón tradicional, recetas caseras y ambiente familiar.

Alan Rangel: El finalista de 2015 que también emprendió en Jalisco

El finalista de la edición del 2015, Alan Rangel, también tuvo la oportunidad de inaugurar “La cocina de Alan Rangel” en el estado de Jalisco, proyecto que, junto a muchos otros, sufrió afectaciones durante la pandemia del 2020.

MasterChef México: Del reality al emprendimiento gastronómico

Sin duda, estos casos de éxito confirman que MasterChef México no solo es una competencia gastronómica, sino una plataforma que ha inspirado e impulsado a la carrera de los chefs.