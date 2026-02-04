Entre nervios y orgullo: Así se vive desde casa el debut de una María María Cázares durante el Draft Femenil de Exatlón México

Exatlón México no solo pone a prueba la fuerza, velocidad y resistencia de quienes compiten, sino también de quienes lo observan en cada. Como lo demostró Ariesto Cázares al compartir en directo cómo fue ver a su hermana llegar a los circuitos durante el Draft Femenil en la novena temporada, dando muestra de emociones mezcladas con nerviosismo, expectativas y sobre todo orgullo.

Exatlón México: Una experiencia que se vive en familia

María Cazares llegó al Drat femenil y como su primer paso para comenzar a dejar historia dentro de Exatlón México, como lo han hecho Aristeo y Ernesto. Aristeo dejó en claro que no solo se trata del color que le toque representar si es que logra conseguir el anhelado pase a la décima temporada, sino de verla cumplir un sueño que exige disciplina, sacrificio y valentía.

Nervios reales antes de la primera carrera

Durante la transmisión en video se pudo observar que la emoción, los nervios y la ansiedad son difíciles de controlar, pues en medio de la transmisión declaró que ver el live, escuchar los comentarios y anticipar la primera carrera de su hermana podría ser abrumador, llevándolo a considerar cancelar la transmisión para vivir el momento.

Azul o rojo: El color es lo de menos

Dentro de Exatlón México, los equipos suelen generar pasiones interesantes, pues están los que se identifican más con el Equipo Azul, mientras que otros son fans del Equipo Rojo, y cada escuadra carga con una personalidad distinta. No obstante, Aristeo señaló que no importa el color que represente, sino que el llegar a los circuitos ya es en sí un gran logro, que representa una oportunidad enorme.

La emoción que se vive incluso a la distancia

Dentro de la conversación digital que se vivió, Aristeo expresó la importancia de acompañar a la familia en todo momento, incluso a pesar de cuestiones de salud como las que el atleta está padeciendo, advirtiendo que la emoción sigue intacta, el orgullo permanece y el deseo de compartir cada logro se mantiene vivo.

Para la familia Cázares, el final no llega con el resultado de Darft, pues la emoción genuina de ver a quien amas enfrentarse a uno de los retos más grandes deportivamente hablando, como lo es Exatlón México, no tiene precio.