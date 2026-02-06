Los 6 participantes que se estuvieron envueltos en más polémicas en Masterchef México

Con el paso de las temporadas, MasterChef México se ha consolidado como uno de los programas favoritos de los mexicanos, no solo por la grandeza culinaria que presenta, sino también por la pasión con la que se vive, la cual puede provocar roces, discusiones y hasta momentos que terminan en polémicas.

Los “villanos” que marcaron temporadas completas

A lo largo de los años, varios concursantes han sido señalados por su carácter fuerte, actitudes conflictivas o que generan tensión dentro de la cocina. Uno de los más mencionados es Lourdes “Lulú”, quien es recordada por su personalidad explosiva; también suenan nombres como el de Isabel, Rogelio, quienes también tuvieron roces y conflictos dentro de las dinámicas.

La presión del jurado y los regaños que encendieron las redes

Para los fans del programa, un tema que divide la conversación son las críticas y presiones que pueden ejercer los jueces, pues mientras algunos aseguran que son necesarias para el crecimiento de los concursantes, algunos otros señalan que pueden llegar a ser ligeramente pesadas.

Las polémicas de los participantes

A lo largo de las temporadas, diversos participantes de Masterchef México han sido señalados por la comunidad, tanto por su actuar como por las polémicas que protagonizaron, demostrando que en ocasiones la tensión de ser el mejor puede llevar fricciones y malos momentos.

MasterChef México en su temporada 8 vivió un momento inquietante entre Adriana y Diana Esquivel, por supuestas acusaciones y diferencias al ser calificadas.

Durante la segunda temporada, Karla Sofía Gascón fue sellada por supuestas actitudes que constantemente generan fricción dentro de la cocina.

Para los fans de la cocina más famosa de México, uno de los momentos más señalados fue el vivido por Gonzalo Hernández, quien fue duramente calificado por los jueces, demostrando la gran presión a la que pueden llegar los cocineros en su búsqueda de ser los mejores.