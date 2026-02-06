Rumbo a Masterchef 2026: La verdad tras la inquietante razón por la que Don Paco se comió una naranja en pleno programa

A lo largo de sus 14 temporadas , MasterChef se ha consolidado como la cocina más famosa de México, un espacio donde no solo se ponen a prueba técnicas culinarias, sino también personalidades e historias de vida que marcan al espectador. Entre ellas, la de Don Paco que permanece en la memoria del público por vivir un episodio donde fue juzgado por comer una naranja durante una competencia, sin embargo, esta acción ocultaba algo más.

¿Cómo fue el episodio donde Don Paco se comió una naranja?

Don Paco participó en MasterChef México 2016 , donde rápidamente se ganó el cariño de sus compañeros, los chefs y la audiencia por su sencillez y pasión por la cocina tradicional. Sin embargo, hubo un capítulo que encendió las alarmas, en plena competencia, mientras los concursantes trabajaban contrarreloj en un reto decisivo, Don Paco tomó una naranja y comenzó a comerla, acción que provocó que fuera juzgado por su equipo, principalmente por Kennia, otra concursante de esta producción.

“Don Paco luego come… ¿Qué le pasa? Que se ponga a trabajar”, expresó la participante, quien se mostró molesta en todo momento.

El gesto desconcertó tanto a sus compañeros como a los jueces. En redes sociales, el momento se viralizó y generó especulaciones sobre una posible falta al reglamento. No obstante, la verdad detrás de esa escena era mucho más delicada.

¿Por qué Don Paco se comió una naranja en pleno programa?

Aunque muchos señalaron como una falta de respeto que Don Paco descuidara sus actividades durante el reto por irse a comer una naranja, se reveló que el participante padecía diabetes, una enfermedad crónica que requiere control constante de los niveles de glucosa. De acuerdo con lo que se explicó posteriormente en el programa, durante esa intensa jornada de grabación sufrió una baja de azúcar que lo obligó a actuar de inmediato.

Aquel episodio no solo evidenció los retos físicos que enfrentan los participantes dentro de la cocina más exigente del país, sino que también recordó que detrás de cada mandil hay una historia personal. Rumbo a MasterChef 2026, el momento de Don Paco vuelve a resonar como símbolo de humanidad en el reality que ha conquistado a millones de mexicanos.