Luis NO se quiere ir de MasterChef 24/7 y revela que hay una persona que se está victimizando

Ninguno de los 11 cocineros en riesgo este primer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 se quiere ir y por eso es que todos están buscando la forma de mantenerse en la competencia. Y además de que tienen que lucirse en la cocina más famosa de México, también saben que el apoyo del público es fundamental, por lo que ya están tratando de ganarse la simpatía de la gente.

No así, hay participantes como Luis que creen que todo debe ser natural y no forzar las cosas con tal de caer bien. Ya que desde su punto de vista, Claudia estaría recurriendo al "victimismo" con tal de no ser expulsada, pero a él le parece incorrecto que esté tomando esta postura.

Luis habló de la “estrategia” que tendría Claudia para seguir en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Por qué Luis piensa que Claudia se quiere hacer la víctima en MasterChef 24/7?

De acuerdo con lo que contó el creador de "Notibola" (de donde han salido varios chismecitos de MasterChef 24/7), Luis se dio cuenta de que Claudia se victimiza demasiado ante las cámaras de MasterChef 24/7 y cree que es para que tengan simpatía por ella. Sin embargo, desde su punto de vista esto no tendrá que así y tendría que estar aprovechando esta oportunidad para inspirar a las mujeres que la están viendo.

"Yo entiendo que cada quien tenga una forma de jugar y el juego de ella es querer hacerse presente así. La verdad me molestó mucho que ante mis palabras, me contestara con sus vivencias. Lo respeto, pero creo que el querer meter todo el tiempo tu historia, es un juego que no es limpio", sentenció el cocinero de Veracruz, alegando que él también tiene anécdotas de carencias y aun así no lo usa para quedar como víctima.

Ellos son los cocineros de MasterChef 24/7 que están en riesgo el domingo de eliminación HOY 24 de mayo

Carmen

Luis

Javier "La Chuleta Metalera"

Antrax

Jazmín

Michelle

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Lancer, que se ganó el delantal negro desde el lunes como castigo a su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.

#delantalnegro ♬ sonido original - MasterChef México @masterchefmx Ellos son los cocineros que se enfrentarán este domingo de eliminación.👨‍🍳👨‍🍳😱 ¡Vota por tu favorito en nuestra página web y la app de TV Azteca En Vivo!📲 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺 Acceso Total en #DisneyPlus.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes salvar a tu participante favorito

Además de que los cocineros se lo jugarán todo este 24 de mayo con el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y buscarán entregar preparaciones que cautiven a los chefs, también contarán con el apoyo del público. Esto mediante las votaciones para salvar a uno de los participantes que tienen delantal negro.

Solo tienes que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos. Los resultados se conocerán durante la transmisión de Azteca UNO que empieza en punto de las 20:00 horas.