¿Quién es Luis Alfonso Ramos en MasterChef 24/7? ¡Se ganó a todos con su carisma y con Notibola!

A Luis Alfonso Ramos sólo le bastaron unas horas en MasterChef 24/7 para demostrar que a él le encantan tres cosas: el chisme, la cocina y los momentos divertidos... ¡se convirtió en tendencia gracias a su programa Notibola y está dispuesto a ofrecernos más!

¿Quién es Luis Alfonso Ramos, el divertido creador de Notibola en MasterChef 24/7?

Luis Alfonso Ramos Castillo, el verdadero nombre de este cocinero que llegó dispuesto a divertirse, sorprender a los jueces y cumplir sus sueños culinarios, es un joven originario de la comunidad de Nuevo Potrero, en el municipio de Ciudad Isla, Veracruz, que de inmediato llamó la atención por estilo fresco.

El adorado Luis no sólo tiene talento con la estufa y los ingredientes : la conducción también se la da muy bien como pudimos comprobar en Notibola, una sección informativa sobre lo que ocurre en el 24/7 de MasterChef.

La familia, y sobre todo su mamá, es lo más importante para Luis como él mismo lo dijo en sus primeras declaraciones cuando entró al reality luego de cumplir su primer reto de cocina de forma exitosa: “Le prometí a mi mamá que no me iba a ir el primer domingo y se lo cumplí, ahora vamos por todo”, dijo el cocinero.

Como ves, Luis Ramos lo tiene todo para triunfar en MasterChef : una actitud relax, mucha sazón y un carácter muy divertido... ¿pero podrá con las exigencias de los jueces? ¡Sigue el 24/7 para descubrirlo!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?