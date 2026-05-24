¿Se llama menudo o pancita? El origen del platillo mexicano que sorprendió a los participantes de MasterChef 24/7

Con los nervios por la primera eliminación a todo lo que da, los participantes de MasterChef 24/7 disfrutaron de un almuerzo delicioso que les ayudó a recargar energías. Y uno de los platillos que causó furor, fue la pancita de res, que emocionó a muchos porque les recuerda a su familia y raíces, ya que aunque es una receta que se conoce casi en todo el país, cada región lo conoce con nombres diferentes.

La increíble leyenda detrás de la pancita de res que fascinó a todos en MasterChef 24/7

Son varias las versiones conocida acerca del origen de la pancita de res, una comida muy tradicional en México y que suele comerse en familia, justo como recordaron Arturo y Flor, dos de los 22 participantes que están en MasterChef 24/7. Una de las leyendas más conocidas menciona que este platillo surgió en la antigüedad, cuando un carnicero supuestamente se negaba a venderle carne a personas consideradas como "pobres" y por eso solo les vendía menudencias.

A la pancita de res también se le conoce como mondongo o menudo|CANVA, ESPECIAL

De esta manera, los compradores habrían ido implementando distintas formas para cocinarlo, agregando chiles y especias para "disfrazar" su aroma tan peculiar. Por otra parte, hay quienes creen que es una versión renovada de los callos a la madrileña que son muy famosos en España.

TODOS los nombres que tiene la pancita de res en México: ¿cuál es el correcto?

En cuanto a si hay un término exacto para llamarle a este platillo mexicano preparado con panza de res y chile guajillo, todo depende de las tradiciones y costumbres que cada persona tenga. De modo que decirle mondongo, menudo o pancita es aceptable si así es como se le denomina en las diferentes regiones.

También, hay que considerar que no existe una receta específica que deba seguirse al pie de la letra, ya que como ocurre con otras comidas del país, las preparaciones van cambiando para darle un toque único. Por ejemplo, en algunos lugares se le pone maíz y se come con bolillo; mientras que en otros solo llevan cebolla y se come con tortillas recién hechas.