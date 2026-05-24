Julio expone a los cocineros que “no hacen nada” y se terminan la comida de MasterChef 24/7

Durante la semana 1 de MasterChef 24/7, uno de los principales desacuerdos entre los participantes fue la limpieza, específicamente por los platos sucios. Esto hizo que se enfrentaran y que Julio designó a 3 personas para que se encargaran de tener todo impecable, pero parece que Luis, Camila y Ricardo no hicieron bien su trabajo y hasta aprovecharon para servirse comida de más.

Camila, Luis y Ricardo tuvieron que hacer la limpieza por órdenes de Julio|ESPECIAL

¿Problemas en MasterChef 24/7? Julio revela quiénes son los cocineros que se sirven de más y no hacen nada

Desde el martes Julio usó su poder para poner a Ricardo, Luis y Camila a lavar los trastes sucios, esto ya que los veía muy cómodos y quería que tuvieran algo que hacer. No obstante, las cosas no salieron como esperaba, pues considera que el trabajo del "escuadrón de limpieza" fue deficiente, por lo que tuvo que levantar la voz para poner orden.

Fue ahí que el creador de contenido se percató de que los cocineros de MasterChef 2026 que no solo no estaban siguiendo sus instrucciones, sino que se servían platos de comida exagerados sin considerar a los demás.

"No puede ser que yo quería comer y estaban ahí los 3 de la limpieza con sus platos. Que por cierto, las porciones que se están sirviendo ellos son abismales y luego ya no queda comida para los demás", dijo evidentemente molesto el primer líder de MasterChef 24/7, quien asegura que hizo una labor bastante aceptable para no tener experiencia con este tipo de ventajas.

Cómo votar en MasterChef 24/7 y quiénes son los cocineros en riesgo

Para apoyar a tu participante favorito de MasterChef 24/7 y evitar que se convierta en el primer eliminado este domingo 24 de mayo, puedes votar a través del sitio web de Azteca UNO. Solo tienes que entrar en el siguiente enlace y repartir los 10 votos GRATIS que están disponibles, lo que aumenta las posibilidades de que se mantengan en la competencia.

Hasta el momento son 11 los cocineros de MasterChef 2026 que están en riesgo de salir por ser los acreedores de los delantales negros. De todos ellos, Lancer es el único que no pudo participar en la prueba de salvación con recetas de pasteles el viernes, ya que fue un castigo por su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.