¿Qué tipo de chile lleva el mole? Revelan los detalles en MasterChef 24/7

Dentro de MasterChef 24/7 no todo son retos, tensión y eliminaciones. En medio de la competencia, también surgen momentos donde los cocineros comparten secretos culinarios que terminan sorprendiendo tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa. Esta vez, una de las conversaciones que más llamó la atención fue la que protagonizó Lula al revelar los ingredientes que utiliza para preparar su mole.

Todo ocurrió mientras conversaba con Emmanuel y la manera en que suele preparar su propia versión de esta emblemática receta. Fue ahí donde Lula decidió compartir algunos de los elementos que considera indispensables para lograr un mole con sabor intenso y balanceado.

¿Qué tipos de chile lleva el mole y cómo se preparar? Así lo reveló Lula de MasterChef 24/7

“Cuando yo hago mole le pongo de todos los chiles: mulato, rojo, pasilla y guajillo”, comentó la participante, dejando claro que para ella la combinación de distintos tipos de chile es clave para construir profundidad de sabor.

Además, explicó que todos deben utilizarse secos y recomendó agregar tres piezas de cada variedad para conseguir el equilibrio correcto entre lo dulce, lo ahumado y el picante característico del mole mexicano.

Sin embargo, el consejo que más sorprendió a Emmanuel fue cuando Lula reveló un ingrediente extra que, según ella, puede elevar todavía más el sabor de la preparación. La participante sugirió añadir dos chiles cascabel, una variedad de chile seco rojo con forma redonda que aporta un toque ligeramente ahumado y un sabor más complejo.

Pero los chiles no son los únicos protagonistas de su receta. Lula también explicó que acostumbra incorporar distintos tipos de semillas y frutos secos para darle textura y profundidad al mole. Entre ellos mencionó la pepita, el cacahuate, la almendra y nuez de la India.

Este último ingrediente llamó especialmente la atención porque, según contó, descubrió dentro de MasterChef 24/7 que la nuez de la India podía convertirse en un gran aliado dentro de varias preparaciones gracias a la textura y sabor que aporta.