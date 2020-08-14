Frida Sofía contraataca a su exnovio, Christian Estrada, con una indirecta: “Aquí esperando mi demanda”.

La guerra verbal entre Frida Sofía y Christian Estrada no tiene fin, luego de que el modelo e influencer dio a conocer que procederá legalmente en contra de su exnovia, quien aparentemente no lo deja ser feliz.

A través de una entrevista para los medios de comunicación, el joven indicó que "por aquí me entran los chismes y por aquí me salen, yo estoy muy contento, feliz y enamorado".

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De la misma manera, Christian Estrada dejó claro que "eso ya está (lo legal), eso ya se está trabajando en Estados Unidos para que ya dejen de hablar de uno, para que ya dejen los chismes y las mentiras, porque lo que están hablando nada qué ver, tengo que poner un alto y lo estoy haciendo".

Sin embargo, Frida Sofía no se quedó con los brazos cruzados y contestó contundentemente con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

"Aquí esperando mi demanda", frase acompañada de una fotografía donde aparece recostada en un sillón luciendo un elegante vestido, que dejó al descubierto sus torneadas piernas pues, como ya muchos se han podido dar cuenta, posee una espectacular figura.

De inmediato, los seguidores de la cantante y influencer fitness le aplaudieron su mensaje, con comentarios que destacaron su belleza.

“Diva, mi reina, ¿cómo te van a demandar cuando hay pruebas?”, “Hermosa, se molestan porque les dices sus verdades jaja. Bien por ti. saludos”, “Estás preciosa”, fueron algunas de las impresiones.

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