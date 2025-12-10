inklusion logo Sitio accesible
Andrea Torre rompe el silencio y habla de su batalla contra el cáncer de mama

En exclusiva, Andrea Torre compartió cómo se encuentra de salud tras haber superado el cáncer de mama que le fue detectado en 2022 y contó quiénes y cómo la han apoyado.

Venga La Alegría

En exclusiva, Andrea Torre compartió cómo se encuentra de salud tras haber superado el cáncer de mama que le fue detectado en 2022. Resaltó que superó esta complicada situación con el apoyo de sus seres queridos y enfatizó la importancia de practicarse los estudios pertinentes para prevenir el cáncer de mama.