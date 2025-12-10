"¡Todavía me duele... nunca habrá otra reina!”, Familiares de Jenni Rivera la recuerda a 13 años de su muerte

Chiquis y Lupillo Rivera recordaron a ‘La Gran Señora’ en su aniversario luctuoso y en redes sociales circularon imágenes de aquel último adiós a Jenni Rivera. Además, Pedro Rivera, padre de ‘La Diva de la Banda’, también la recordó con mensajes de amor, mientras que Rosie Rivera, hermana de Jenni, abrió su corazón y compartió cómo ha aprendido a vivir sin Jenni Rivera.