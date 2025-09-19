¡Cautivó a Sylvia Pantoja? Fernanda Ostos cantó “De mí enamórate” en La Academia VLA
Luego del buen sabor de boca que dejó su debut en La Academia VLA, Fernanda Ostos cantó “De mí enamórate”, el tema de Juan Gabriel que Daniela Romo inmortalizara.
TV Azteca
Luego del buen sabor de boca que dejó su debut en La Academia VLA, Fernanda Ostos cantó “De mí enamórate”, el tema de Juan Gabriel que Daniela Romo inmortalizara. Sylvia Pantoja criticó su participación y resaltó la complejidad de interpretar dicha obra.
Galerías y Notas Azteca UNO