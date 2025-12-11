"¡Convirtió un error en una cosa maravillosa!”, Los hermanos de Itatí Cantoral reaccionan a su versión de “La Guadalupana”
En vísperas de las celebraciones entorno a la Virgen de Guadalupe, Itatí Cantoral vuelve a encender las redes con su icónica interpretación de “La Guadalupana”. Sus hermanos Roberto y José, compartieron sus impresiones sobre la ‘viral’ interpretación de Itatí y sobre el video de Omar Chaparro. Aquí los detalles.