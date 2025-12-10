¿Bioserie o libro? Hija y sobrino de Carmen Salinas hablan al respecto a 4 años de su muerte
A cuatro años de la partida de Carmen Salinas, su hija María Eugenia y su sobrino Gustavo Briones, hablaron de la posible bioserie o libro de la vida de la actriz.
A cuatro años de la partida de Carmen Salinas, se le realizó una misa en la cripta familiar para rendir honor a su memoria. Fue ahí donde su hija María Eugenia Plascencia confesó que aún siente la presencia de su mamá y Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, contó cómo ha aprendido a sanar sin su tía. ¿Habrá bioserie de Carmen Salinas? Esto es lo que contaron.