inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Planeaba retirarse? Kalimba confesó que pensó alejarse de la música y alzó la voz contra el ‘hate’ en redes sociales

Durante una conferencia de prensa, Kalimba reveló que estuvo cerca de retirarse de la música y lanzó un fuerte mensaje contra el ‘hate’ en las redes sociales.

Videos,
Venga La Alegría

Durante una conferencia de prensa, Kalimba reveló por qué estuvo cerca de retirarse de la música y dedicarse a otra cosa. Además, declaró por qué debería de cambiar el contenido en algunos géneros musicales y alzó la voz por el ‘hate’ en redes sociales.